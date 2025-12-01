「ミス東大」ファイナリスト・丸山穂乃果さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミス東大コンテスト2025」エントリーNo.3丸山穂乃果（まるやま・ほのか）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人
学部／学年：教育学部／4年
出身地：千葉県
誕生日：12月16日
趣味：スポーツ観戦
特技：チアダンス
好きな食べ物：わらび餅
好きな言葉（座右の銘）：雨垂れ石を穿つ
最近ハマっていること：東大キャンパス内外のお散歩
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
発信の経験を積み自身の成長に繋げたいと思ったことです！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
元気120%！！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
定期的なランニング・お風呂でのリンパや頭皮マッサージ。
― 憧れの有名人はいますか？
TBS・篠原梨菜アナウンサー。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
東大受験生時代、模試でE判定しか出ない時期もありましたが、諦めずに手を動かし続け、東大に合格しました！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
見てくださる方に元気をお届けできるアナウンサー。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、丸山穂乃果さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
諦めないことです！「努力したからといって叶うかどうかはわからないけれど、諦めたら絶対に叶えられない夢がある」と自分に言い聞かせて頑張り続けます！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月14日（月）12：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/tokyo2025
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
