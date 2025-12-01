¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼ÅìÂç¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Æü²¼ÉôæÆÂç¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡ÚÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025ÆÃ½¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼ÅìÂç¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.3Æü²¼ÉôæÆÂç¡Ê¤¯¤µ¤«¤Ù¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤âÈþÃËÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹¡õ¥ß¥¹¥¿¡¼ÅìÂç¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§½¤»Î¡¿2Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§»³·Á¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î19Æü
¼ñÌ£¡§¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë½ä¤ê
ÆÃµ»¡§¥µ¡¼¥â¥ó¥é¥À¡¼¡ÊSASUKE¡Ë
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥ß¥¹¥É¤Î²«¿§¤¤¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ò¤Ð ²æ¤¬À¤¤È¤¾»×¤Õ Ë¾·î¤Î ·ç¤±¤¿¤ë¤³¤È¤â ¤Ê¤·¤È»×¤Ø¤Ð¡×
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¤½¤êÎ©¤ÄÊÉ¡ÊSASUKE¡Ë
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SASUKE½Ð¾ì¡õÈþÃËÈþ½÷¤È»×¤¤½Ðºî¤ê¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
Çò¤¤»õ¤ÈÂÎ»éËÃ4¡ó¤Î¶ÚÆù¡£ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÆü¶Ú¥È¥ì¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÍõÇÈ¤â¤â¤«¤µ¤ó¡ÊiSPY¡Ë¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Î¹Ö»Õ»þÂå¡¢À¸ÅÌ¤ËËþÂ¤Ë¶µ¤¨¤¤ì¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢²ÈÄí¶µ»Õ»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£µ¯¶ÈÅö½é¤Ï·ÀÌó³ÍÆÀ¤Î¶ìÀï¤äÀ¸ÅÌ¤Î¥Ë¡¼¥ºÇÄ°®¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ¯¶ÈÅö½é¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Å°ÄìÅª¤Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ÈÀ¸ÅÌÌÜÀþ¤ÎÄó°Æ¤ò½Å¤Í¡¢»ö¶È¤ÏÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤µ¤³¤½¤¬¡¢¹ÔÆ°¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì´¤ÏSASUKE´°Á´À©ÇÆ¼Ô¡õ¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£ËÜµ¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Æü²¼ÉôæÆÂç¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âº·É¤¹¤ëGACKT¤µ¤ó¤Î¡ÖÃÎ¡¦³Ð¡¦Æ°¡¦¹Í¡Ê¤È¤â¤«¤¯Æ°¤³¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÞ¿Í¤Ï¡ÖÃÎ¢ª³Ð¢ª¹Í¢ªÆ°¡×¡¢À®¸ù¼Ô¤Ï¡ÖÃÎ¢ª³Ð¢ªÆ°¢ª¹Í¡×¤Î½ç¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤Ï¡¢´°àú¤òÂÔ¤¿¤º¡¢²æÉð¼ÔÍå¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。(modelpress編集部)
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§ÅìµþÂç³Ø¥ß¥¹¡õ¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025
¡¦¼çºÅÃÄÂÎÌ¾¡§ÅìµþÂç³Ø¹¹ð¸¦µæ²ñ
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦WEBÅêÉ¼³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯7·î14Æü¡Ê·î¡Ë12¡§00¡Á
¡¦ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¡§https://miscolle.com/tokyo2025
