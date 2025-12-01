乃木坂46岩本蓮加、同期・久保史緒里との過去ショット一挙公開にファン感涙 選曲にも注目集まる「初々しい」「卒業しても絆は永遠」
【モデルプレス＝2025/12/01】乃木坂46の岩本蓮加が11月30日、自身のInstagramを更新。同グループを卒業した久保史緒里との写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】乃木坂46人気メン「幼すぎて可愛い」初々しい過去ショット
11月26日、27日に横浜アリーナで卒業コンサートを行い、同グループから卒業した久保。久保と同じ3期生だった岩本は「久保史緒里 卒業コンサート 開幕します！と、力強く言ったしおりの声がまだ頭の中で聞こえるような」と、同コンサートを回顧。「乃木坂のいい所をたくさん吸収し、守り続けてくれたしおりは同期として本当に誇らしく、更には乃木坂の名を様々なお仕事でたくさん広げ、人としても尊敬していました」とつづった。
続けて「いっぱいいっぱい不安だっただろうに、いざ本番当日を迎えると覚悟を決めたように感じて少し寂しかったなぁ。これからのしおりがずっと幸せでありますように。9年間一緒に活動してくれてありがとう！！」と久保へ感謝。投稿では、コンサートの舞台裏での写真やこれまでの久保のソロショット、過去の2ショットなどを一挙に公開した。
また、ストーリーズでは同投稿を引用し、「9年間も当たり前のように一緒に居ると寂しいよね ありがとうしおり〜」とコメント。また、投稿、ストーリーズともに久保のソロ曲「夢の匂い」を添えている。
これらの投稿に、ファンからは「目頭熱くなる」「友情にグッと来た」「選曲に愛を感じる」「淋しくなるよね」「初々しい」「初期の2人幼すぎて可愛い」「2人揃った笑顔がまぶしい」「卒業しても絆は永遠」「くぼしの分もこれからもよろしく」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
