日向坂４６の松田好花（２６）が１日、公式ブログを更新。来年２月をもってグループを卒業することを発表した。

松田は「この場所が好きだから」と題し「昨日日向坂に行きました。デビューシングル『キュン』のヒット祈願の駅伝のことを昨日のことのように思い出しました。けやき坂４６、日向坂４６、活動を始めて合わせて８年半が経ちました。私は日向坂４６を卒業します」と報告。続けて「おそらくですが、皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？ やっぱりとか、まぁそうだよなって思われているだろうなって想像してます。なんとなくの体感ですけどね！びっくりさせていたとしたらごめんなさい。体感で自分でもそう思えるくらい活動を続けることが出来て良かったなって思っています！」と心境をつづった。

また「卒業後もこの世界に携わっていきたいなと思っています。そして自分なりに考え、スタッフの皆さんとも相談させていただいた上で、日向坂４６としての活動は２月末までとさせていただくことになりました」と今後についても明かした。

最後に「あっという間なようで振り返るととてつもなく濃い８年半でした。でも！残りの日向坂人生約３ヶ月間まだまだここから更に濃くするつもりです！ 覚悟はいいですか！最後まで見守っていてくださると嬉しいです。引き続き変わらぬ応援をよろしくお願いいたします！」と締めくくった。