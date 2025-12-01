韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」のＭＩＮＡが１日、東京・表参道で２８日まで行われる「フェンディ イルミネーション ２０２５」の点灯式に出席した。

黒のシックなショート丈のビスチェドレスの他、総額１６７万９００円の全身フェンディコーデで登場。今年は１月にアンバサダーに就任。「ミラノのショーに行かせてもらったことが印象に残っている」と思い出を語った。表参道でイルミネーションを見るのは初めてというが「とてもステキで、すばらしい瞬間を共にできたことは光栄」と笑みを浮かべた。

今年の漢字は「挑」。「デビューして１０年になったんですけど、水中撮影をさせてもらったり、ワールドツアーでは３６０度という新しいステージに挑戦したり」と理由を説明した。

ワールドツアー中で忙しい日々を送るが、クリスマスは「久々にゆっくりできそうなので、お家で美味しいものを食べながらゆっくりできれば」。来年に向けては「健康で世界中のファンの皆さんに会うのが目標です」と語った。

イベントは屋外で実施。警備員が「止まらずお進みください」などと誘導したが、イベント前から立ち止まる人も。ＭＩＮＡがボタンを押し、表参道の街にあかりが灯されると歓喜の悲鳴。ファンはスマホで撮影し、掛け声を飛ばすなど、周辺は一時騒然となった。