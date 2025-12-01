オリックス・佐野皓大外野手が１日、今季限りでの現役引退を正式に表明した。この日、兵庫県内で行われた選手会納会に参加し、チームメートらにも報告。「クビって言われてからなかなか野球をやりたい気持ちにはなれなくて…。中途半端でやってもいい結果も出ないと思うし、区切りをつけよう」と、直近１週間で決断したことを明かした。

大分高から投手として１４年ドラフト３位で入団し、１７年オフに野手転向。１軍未出場に終わった今季は１０月に戦力外通告を受け、最終的にユニホームを脱ぐことを決めた。ＮＰＢで過ごした１１年間を振り返り「３連覇や日本一を経験させてもらったので、本当に感謝していますし、できなかったことができた。いろんなことに挑戦できたこと（経験）は、これからに生かせるかな」と胸を張った。

通算３４２試合で打率１割９分９厘、５本塁打、２６打点、５０盗塁。同じ９月２日生まれで俊足巧打の外野手として期待され、１０年に２４歳の若さで死去した小瀬浩之さんの背番号「４１」を継承した２０年には、自己最多の２０盗塁を記録した。「僕としても、（４１番を）つけたくてつけた。大した活躍はできなかったけど、つけてよかった。僕がきっかけでいろんな選手がつけてくれて、いい番号に持っていってくれたら」と、同番号を背負うことが決まったドラフト３位の健大高崎・佐藤龍月投手に期待を寄せた。

今後はスタッフとして球団に残る予定。「一番はこうやって出会ったチームメートやスタッフの方がいて、そこと離れたくない気持ちがあった。お世話になったので、恩返しをしていくしかない」と貢献を誓った。