「ＴＲＦ」のＤＪ ＫＯＯが１日、大阪市内で「年末の交通事故防止運動」啓発キャンペーンに出席した。

交通事故が多発傾向にある年末に差し掛かり、交通ルールの徹底を呼び掛けるイベント。ＫＯＯは千日前商店街を歩きながら啓発グッズを配布し、街行く人に交通事故防止を訴えた。

以前から飲酒運転撲滅運動にも励んでおり「毎年、大阪城ホールで、音楽の力で飲酒運転を０にしようと『ＬＩＶＥ ＳＤＤ』というプロジェクトをやっております。今年１８回目を迎えました。音楽の力でたくさんの方に呼びかけて、ここ大阪から飲酒運転を絶対０にするという活動をしています」と説明。「毎日毎日の積み重ねを皆さんにお伝えして、少しずつ飲酒運転は減っていますけれども、ちょうど先日、堺でとても不幸な飲酒運転による死亡事故も起きてしまったということで、今後さらに、高齢の方にも飲酒運転を絶対０にするんだという呼びかけをしていかなくてはいけないなということを新たに思いました」と自ら言い聞かせた。

１２月に入り、改めて交通事故防止に向けて「身近な家族、身近な仲間、友達含めて全員が年を越せるように、年を越しても安全でいれるように、皆さんもピカピカに光っていきたいと思います！」と宣言。「交通安全って最ＫＯＯ！」と締めくくった。