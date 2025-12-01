ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「あきた光のファンタジー２０２５」始まる ２月末まで 秋田… 「あきた光のファンタジー２０２５」始まる ２月末まで 秋田市の中心市街地を彩る 「あきた光のファンタジー２０２５」始まる ２月末まで 秋田市の中心市街地を彩る 2025年12月1日 19時0分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 秋田朝日放送 秋田市の中心市街地を彩る「あきた光のファンタジー２０２５」が始まりました。秋田駅前ではおととい１１月２９日にイルミネーションの点灯イベントが開かれました。 ※動画ニュース配信でご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト １２月２日から「マイナ保険証」に移行 従来の健康保険証は有効期限切れ 秋田市役所では 秋田市の小学校でクマ被害防止教室 頭と首を守る防御姿勢も 児童２５０人参加 クイズ形式で生態など学ぶ 姉を殺害した罪に問われている男「記憶にありません」 秋田地裁で初公判 量刑が争点に 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, 訪問介護, 鎌倉, リハビリ, 金属加工, 東京, 在宅医療, グループウェア, 射出成形機, 老後