福岡農業高校とカルビーが共同開発した受験生のための新作のポテトチップスが12月1日、お披露目されました。

太宰府市商工会館を訪れたのは、福岡農業高校の「梅研究班」に所属する生徒11人です。



カルビーと共同開発した新商品「ポテトチップス合格する梅（ばい）梅ぇしそ味」を、太宰府市の楠田市長に手渡しました。



「ポテトチップス合格する梅」シリーズは、ことしで13作目です。今回のキャッチフレーズは「合格しそーばい！」です。勉強で疲れた時に「梅しその味でリフレッシュしてほしい」という受験生を応援する思いが込められています。





■井手妃奈子記者「梅のさっぱり感と、しその香りが相性抜群です。もうひと頑張りできそうです。」■福岡農業高校3年 食品科学科 梅研究班・福森和虎 班長「消費者の方に手に取ってもらいやすいパッケージ、想像しやすい味を試行錯誤しながら作ることができました。とてもいいものが作れたので、ぜひ購入してください。」学問の神様ゆかりの地として縁起の良い太宰府市産の梅を使った「ポテトチップス合格する梅 梅ぇしそ味」。8日から、九州のスーパーやディスカウントストアなどで数量限定で販売されます。売り上げの一部は、市に寄付される予定です。