「すごくためになった」牧秀悟選手が打撃の「こつ」を伝授 中学生対象の野球教室【長野・松本市】
松本市で30 日、中学生を対象にした野球教室が開かれました。講師として招かれたのはプロ野球横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手など4人です。中学生に伝えたこととは…。
中学生を前に豪快なスイングを披露する中野市出身で横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手。
牧秀悟選手
「真ん中を打ったらちょうどいいところでいい角度で打てるようになるから。相手の投げてくる動作に自分の感覚で足を上げて、ここに来た球を打つ」
抽選で選ばれた中学生およそ60人が参加し、第一線で活躍する選手やコーチの熱心な指導に目を輝かせていました。
参加した中学生
「すごくためになった話ばかりで自分もこれから冬の練習が始まるのでそれを意識して来年活躍したいと思いました」
参加した中学生
「どんな打球でもしっかり芯に合わせることが大事って言われたのでそこを意識したいです」
牧秀悟選手
「一人でも多くプロ野球選手になってほしいという気持ちもありますし教えるのに伝え方というのも大事で自分もすごく毎年毎年勉強になるのでそれはうまく教えられるように毎年毎年努力しています」