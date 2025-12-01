欧州株 軟調、航空・宇宙・軍需などが下げ主導
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100 9704.38（-16.13 -0.17%）
独ＤＡＸ 23614.70（-222.09 -0.93%）
仏ＣＡＣ40 8079.47（-43.24 -0.53%）
スイスＳＭＩ 12832.94（-1.02 -0.01%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:09現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47512.00（-231.00 -0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6817.25（-42.25 -0.62%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25285.50（-196.50 -0.77%）
