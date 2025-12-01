欧州株　軟調、航空・宇宙・軍需などが下げ主導
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100　 9704.38（-16.13　-0.17%）
独ＤＡＸ　　23614.70（-222.09　-0.93%）
仏ＣＡＣ40　 8079.47（-43.24　-0.53%）
スイスＳＭＩ　 12832.94（-1.02　-0.01%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:09現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47512.00（-231.00　-0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6817.25（-42.25　-0.62%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25285.50（-196.50　-0.77%）