『ワールドトリガー』第4期発表？謎ビジュアル公開で大反響 意味深な文字「ワートリ4期とか！？」
アニメ『ワールドトリガー』の公式Xが更新され、謎のビジュアルが投稿された。ビジュアルには「12.4 REBOOT」と書かれており、12月4日に新情報を発表すると見られる。
【画像】意味深な文字…公開された『ワールドトリガー』謎ビジュアル
『ワールドトリガー』は、「近界民（ネイバー）」と呼ばれる異世界からの来訪者・空閑遊真と、近界民の侵略に対抗する界境防衛機関「ボーダー」の隊員・三雲修が、未知なるモノとの接触や戦いを通して成長していく姿を描いたSFアクション。
原作漫画が『週刊少年ジャンプ』にて2013年2月より連載がスタートし、18年12月より『ジャンプSQ.』へ移籍連載。テレビアニメは第1期が2014年10月〜2016年4月、第2期が2021年1月〜4月、3期が2021年10月〜2022年1月にかけて放送された。
第3期の放送から4年が経過しようとし、今回の謎ビジュアルの公開にネット上では「リブートって“再始動”みたいな意味よね？ 今までやってきたアニメの続きを再開するって意味なのか、最初から作り直すってことなのか」「もしかして4期きますか！？お知らせ楽しみにしてます！」「４期だったらマジ喜ぶ」「１期から再放送します ４期やります 劇場版かOVAやります どれだ？」「ワートリ4期とかですか！？」などと反応している。
