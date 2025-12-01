大相撲の話題です。出水市出身の田子ノ浦親方と弟子たちが地元の子どもたちとふれあいました。現役の力士と子どもたちが綱引きや押し相撲で対決。果たして軍配は？



出水市で行われたのは力士たちと交流するイベント「田子ノ浦部屋のおすもうさんとふれあう広場」です。現役時代、「隆の鶴」のしこ名で通算393勝を挙げた田子ノ浦親方は出水市の出身。11月28日から部屋の力士たちを率いて地元で合宿を行っています。しこの踏み方などを教わったあとは、力士との綱引き対決です。





（参加者）「絶対勝ちたい」大人数で挑み、勝った子どもたちは大興奮でした。（参加者）「楽しかった」さらに、現役力士との押し相撲対決も。（参加者）Q勝つ自信はありますか「あります」「頑張ります」この組は、兄弟4人で挑みました。（田子ノ浦部屋の力士）「４人はしんどいね！」粘り強く挑み、4人がかりで勝ちました。（参加者）「すごく強かった。びくともしない。柱押してる感じ」「押すところが楽しかった」子どもたちは自分よりもはるかに大きな力士を相手に果敢に挑んでいました。体を動かしたあとは、特製のちゃんこ鍋が振る舞われました。（田子ノ浦親方）「出水だけではなく、子どもやお年寄りみんなが喜んでもらえることが一番いい。でもやっぱりまずはこの地元で喜んでもらって活性化してほしい。この子どもたちの中からうちの部屋に入ってくれる子がいればうれしい」子どもたちは現役の力士との貴重なふれあいを楽しんでいました。