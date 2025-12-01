まさか自分の夫が離婚するなんて、想像すらしたことがない人がほとんどだと思います。しかし夫に裏切られてサレ妻になってしまうと、どん底に落ちてなにも考えられなくなるでしょう。そんなときに救世主が現れることがあるようで……？ 今回は、サレ妻が同じ境遇の男性に出会い2人で支え合って離婚できた話をご紹介いたします。

不倫された者同士の出会い

「夫が不倫していることがわかり、家にいるのもつらくて深夜に近くのファミレスに行って、一人でボーッとしていたときのこと。よほど私の状態がひどかったのか、違う席にいた男性に『大丈夫ですか？』と声をかけられたんです。それが彼との出会いでした。初対面だったけど、朝方まで話を聞いてもらい、だいぶ楽になりました。

その後もちょくちょく連絡を取り合っていると、なんと彼も奥さんに不倫されていたそう。多分私に出会ったときには、すでに夫婦仲はよくなかったのに、私の話を聞くために黙っていてくれたんだと思います。深く傷ついて自暴自棄になる彼を見て、『私はあなたがいてくれてよかったと思ってます』『少なくとも私一人分を貴方は救ってるんです』と伝えました。

その後彼は、奥さんと離婚することを決意。私も夫と別れて自由に暮らしています。ファミレスで出会ったあの日のこと忘れないし、この人に出会えて強くなれた気がしますね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 見ず知らずの人だと、素直になんでも話せることってありますよね。離婚するには勇気が必要です。その決断を後押ししてくれた人のことは、生涯忘れることはないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。