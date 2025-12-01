インドネシアのスマトラ島では豪雨が続いた影響により、各地で洪水や土砂崩れが発生し、440人以上の死亡が確認されています。こうした中、孤立状態になっていた日本人も救助されました。

■スマトラ島で442人以上死亡 日本人は救助

激しい濁流や、むき出しになった山の斜面。その下には、土砂が崩れ、崩壊した家屋も。

11月末から約1週間、豪雨に見舞われたインドネシア西部のスマトラ島。広い範囲で土砂崩れや洪水が発生し、これまでに442人以上が死亡しています。

住民（インドネシア アチェ州 先月27日）

「この地域、そしてこの村で経験した中でも最悪の事態の1つ。これまでの人生で、こんなものは見たことがない」

濁った水で、一面覆われた街。四方八方を、水に囲まれてしまった家も。

民家に取り残された住民たちは、抱きかかえられながら救助隊が用意したボートへ…。腰まで水につかりながら、住民を背負い救助する様子も。懸命に救助活動が続けられました。

日本の外務省によると、一時、日本人8人がホテルで孤立状態になっていましたが、7人が小型機で無事救助されました。残る1人は、本人の意向で現地での滞在を続けています。

■スマトラ島で住民の一部が暴徒化 子どもの姿も…

豪雨による混乱もありました。

スマトラ島のコンビニの前に集まった大勢の人たち。扉が開くと、一斉に中に入っていきます。

スマトラ島では、食料などが手に入らないことから、住民の一部が暴徒化。中には子どもの姿も…。

政府の食料備蓄倉庫やコンビニで略奪が行われていて、地元当局が警戒を強めています。

■タイやスリランカでも豪雨による被害が

豪雨による被害は、アジアの各地にも広がっています。

タイ南部で洪水が発生し、タイ当局によると、これまでに170人が死亡。

スリランカでもサイクロンによる豪雨の影響で、土砂崩れなどが発生。これまでに334人が死亡し、約400人が行方不明だということです。

被害の全容はまだわかっておらず、今後も死者が増える可能性があるとみられています。