文化庁は11月28日、新たなユネスコの無形文化遺産へ登録を目指す候補として「神楽」と「温泉文化」を決定しました。県内の関係者からは期待の声が聞かれました。



文化庁は11月28日、「神楽」と「温泉文化」をユネスコの無形文化遺産へ登録を目指す候補として提案することを決めました。



日本の神話を歌や踊りで表現する神楽。日本各地に伝承され、地域の歴史や風土を反映して、地域の活力の源として現在も大きな役割を果たしているとして提案が決まりました。今回の提案は、国の指定重要無形民俗文化財の40件で構成されていて、県の神楽は選ばれていません。





2024年、エブリィで特集した、鹿児島市出身で東京と県内で神楽師として活躍する吉福百合之介さんは鹿児島でも神楽の認知を高めていきたいと話します。(神楽師・吉福百合之介さん)「鹿児島自体が日本の神話に直接かかわる素晴らしい伝承を持っている土地。神楽の認知度が全国的にはプラスになると思うので非常に嬉しいことだと思う反面、鹿児島がそこのブームに乗り遅れないようにもっと頑張っていかないといけない」もう一つの候補として決定した「温泉文化」。自然の恵みである温泉につかり、心と体を癒すという日本人に根付いている社会的習慣であるとして提案が決まりました。全国屈指の温泉王国、鹿児島。鹿児島市の銭湯はほとんどが温泉と話す県公衆浴場組合の永用鹿児島市支部長は、大衆文化の一つとして守っていきたいとしています。(県公衆浴場組合・永用八郎鹿児島市支部長)「ノミネートされたのかな？そういったところで嬉しい気持ちはある。大衆文化の一つとして営業者としては大事にしていきたいし、楽しくリラックスできる温泉が提供できれば」塩田知事は、「神楽」と「温泉文化」の決定について大変意義深く、喜ばしいこととした上で、「正式登録に向け、文化庁をはじめ、様々な関係機関と連携して取り組んでいく」とコメントしています。早ければ「神楽」は2028年に、「温泉文化」は2030年に登録の可否が決まる見込みです。