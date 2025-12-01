11月29日、お笑い芸人のドランクドラゴン・鈴木拓が、Xで小型2級船舶免許所得を報告した。

《げへへ げへへ 免許とれたぜ! これで1人である程度の船運転できるぜ! ただ俺は金がねぇからよ! 船なんて到底買えねぇぜ! 写真がやっぱり犯罪者顔だぜ。そういえば俺にソックリなやつが交番に張り出してるポスターに載ってたぜ》

と、なぜか芸人のスギちゃん口調でポストした。

「鈴木さんの趣味は釣りですから、さらに釣り熱が燃え上がるでしょう。カヤックなどにも乗っており、芸人というより“趣味人”の領域へと突き進んでいるようです。今回、取得した小型2級船舶免許は、20t未満の船舶を操縦できるもので、10万円前後で取得が可能です。国家試験への一発挑戦なら、3万円ほどで取得することもできます」（芸能担当記者）

投稿には、取得した免許の現物画像も添えられているが、本人が言うようにまるで“指名手配”のような面相が写っている。

「鈴木さんは、人相が悪いことを自虐的によく語っています。2009年1月5日のブログでは《実は僕はお笑い意養成所に入ったばかりのころにメガネをかけてませんでした メガネをかけた理由があります メガネをまだかけてない僕はたまたま事務所に行ったらあるマネージャーに「お前の目つきはひどいな!メガネでもかけろ!」「家で爆弾作ってそうな顔してるぞ!」と言われました》と告白していました。そのブログでは、眼鏡をかけずに車を運転中、警察に止められ、不審者に間違われたことをつづっています。眼鏡で人相を中和できたことにより、芸人として仕事が増えたとも語っています」（同前）

Xでは「免許の写真は人相が悪く写る」という、“あるあるネタ”そのままのような画像をおもしろがる人が続出。

《免許証の映りってどうして悪人顔になっちゃうんですかね?笑》

《何故か皆悪人面に映りますね》

《90％くらいは写真が悪人面になっちゃうな》

多くの人が、免許の写真は悪人に見える思っているようだ。

「免許写真については、昔から“あるあるネタ”として語られています。背筋を伸ばし、口角を上げて写真を撮るのがいいともいわれますが、運転免許更新センターで撮るときはそれなりに緊張もしており、笑顔だと怒られるんじゃないかという心理が働くのかもしれません。あくまでも本人確認用なので、警察側も写りのよさなどは気にしません。結果的に、多くの人が悪人面になってしまうようです」（前出・芸能担当記者）

現在は自撮りが上手な人も多いので、だんだん“悪人面”は減っていくのかもしれない。