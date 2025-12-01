2024年11月、鹿児島市で車を運転中4人をはね、1人を死亡させたとして、過失運転致死傷の罪に問われている女(85)の裁判です。裁判は1日で結審し、検察側は禁錮3年6か月を求刑しました。



過失運転致死傷の罪に問われているのは、鹿児島市の無職、吉粼順子被告(85)です。



起訴状などによりますと、吉粼被告は2024年11月、鹿児島市下荒田で普通乗用車を運転し交差点を右折する際、ブレーキとアクセルを踏み間違えて暴走。横断歩道やその先の歩道にいた男女4人をはね、1人を死亡させ、3人にケガをさせたとされています。





初公判で吉粼被告は起訴内容を認め、75歳以降この事件までに人身事故と物損事故を計5回起こしていたことが明らかになりました。裁判は1日で結審し、検察側は「日ごろの安全運転に対する意識が希薄していた。事故は起こるべくしておきた」と指摘。そのうえで「注意義務違反の程度は著しく、過失は大きい。結果は極めて重大で、被害者や遺族が厳重な処罰を望んでいる」などとして禁錮3年6か月を求刑しました。一方、弁護側は「事故の2週間前に受けた高齢者講習では問題なかった。運転免許の取り消し処分を受けていて、今後は再取得をしないことから、再犯の恐れはない」などとして執行猶予付きの判決を求めました。最後に吉粼被告は「被害者の家族に会う機会があったら直接謝罪したい。申し訳ないことをして本当にすみませんでした」と謝罪しました。判決は2026年1月15日に言い渡されます。