近くにいる者が不可解な死を遂げる「呪いのダイヤモンド」を売る宝石販売員。一番最初に死ぬことになるのはいったい誰？【著者インタビュー】
あんぱんを食べながら張り込みをする刑事が「今のうちに何か食っておけよ」とお嬢様刑事に言うと、彼女は手を叩き、老執事・セバスチャンを呼びつけ…。
『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む
今回はお嬢様を軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。
なにやら刑事と思われる二人組が張り込みをしています。「張り込みは体力勝負だ。今のうちに何か食っとけよ新人」とサングラスをかけた刑事の男が、ドリルくらいカールした金髪に青い瞳の新人女性に声をかけます。すると新人女性は「心得ましたわ。セバスチャン‼️ 食事の支度を‼️」と手を叩き、しもべと思われる老人を呼びつけ、テーブルに肉を盛りつけさせます。なんとこの新人、生粋のお嬢様だったのです。その隣でアンパンをもそもそ食べる男性刑事の哀愁がえげつなかったです。
雪のヤドカリさんも割と頻繁に張り込みをしていると聞いています。誰の張り込みをしていて、何をよく食べているのか教えてください。
雪のヤドカリさん（以下、雪のヤドカリ）：近所のパン屋の主人が28股しているらしいので、それの張り込みをしています。
食べ物は音が出るとまずいので、キャベツ太郎を唾液で溶かしながら食べています。
「いらっしゃいませお嬢様。本日は面白い宝石が入荷していますよ」と話す、宝石販売員と思われる好々爺と、宝石好きのお嬢様が描かれていました。今回入荷した宝石は、どうやら「呪いのダイヤモンド」とのことで、近くにいる者はみな不可解な死を遂げると言われているようです。そこでおや、と思ったお嬢様。「店長さんは大丈夫ですの？」呪いの宝石の一番近くにいるのは、誰よりも宝石販売員ですからね…。さてふたりの運命はいかに？
雪のヤドカリさんは宝石は好きですか？ ただの石ころじゃねえか、と唾棄するタイプですか？ ダイヤモンドは歯医者が歯を削る道具のために存在するんだい、と思うタイプですか？
雪のヤドカリ：宝石大好きですよ！
むしろ歯がダイヤモンドに削られるために存在するのだと思っていたくらいです。
いつかビッグになって、100カラットのダイヤで歯を削られたいですよねえ（今は駐車場の砂利で削られています...トホホ）。
「じゃーん！ カントリーマアムを持ってきたよ！ みんなで食べよ〜！」と、学校の教室でお菓子を広げる女子たち。と、そこにお嬢様・ルミ子様が通りかかります。カントリーマアム持参者はルミ子様にもいっしょに食べようと話しかけるのですが…ルミ子様は生粋のお嬢様。「庶民の食べ物はどうも口に合わなくて…」と断ります。さらにルミ子は4コマ目で、なぜカントリーマアムが食べられないかを熱く叫ぶのですが、その様子に横転してしまいそうになります。
雪のヤドカリさんが最近熱く叫んだことを教えてください。
雪のヤドカリ：最近熱く叫んだことですか〜、そうですね。
バス代をケチって山道を歩いていたんですけど、思ったよりも距離があるんでだんだん疲れてきちゃって、あたりも暗くなってきて、途方に暮れて道端に立ち尽くしてたんですよ。
そしたら一台のタクシーが通りかかったんで、これは絶対捕まえなきゃ！と思って手を挙げたのに、まさかの素通りをされてしまいまして。[空車]ってなってるのにですよ...！
私あわてて、「止まってくださーい！」って叫ぼうとしたんですけど、咄嗟だから『止まって』が出てこなくて（笑）
それで「助けて！！助けて！！」って叫びながらタクシーを追いかけまわして、それでも止まってくれないもんだから、最終的に走ってるタクシーの窓から無理やり乗り込みました。
ただ乗り込んだはいいものの、散々走ったせいで全身汗だくで、シートもビッシャビシャになっちゃってたので気まずくて、すぐにまた窓から降りました。
そうこうしているうちに麓の町まで移動できてたみたいで、近くの温泉に入って、湯上りにビールを飲んだら自然に「カーッ！」と叫んでいましたね。
あれは良かったです。
「オーホッホッホッ！ ここからここまでぜ〜んぶいただきますわ！」と高らかに笑うお嬢様。車内販売を買い占めたハリーポッター君を思い出しました。お金持ちになったら一度は言ってみたいセリフですね。しかし、この話、スケールが全然違います。車内販売のお菓子を買い占めるなんてまだまだ青二才のする所業だったようです。このお嬢様が「ぜ〜んぶちょうだい！」と言った、その全部とは何を指すのか。それを知った瞬間、膝から崩れ落ちてしまいました。
雪のヤドカリさんが最近買い占めたものがあれば教えてください。
雪のヤドカリ：トイレットペーパーです。
近所の子供とオイルショックごっこをして遊んでて、その流れで。
