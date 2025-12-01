BE:FIRSTが、4月に配信リリースされ自身最速でストリーミング1億回再生を突破したヒット曲「夢中」のLive Mix映像をYouTubeにて公開した。

「夢中」は、2025年放送のフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろされた楽曲。ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っ直ぐな純愛を描いたラブソングに仕上がっている。

今回公開されたLive Mix映像では、＜BMSG FES’25＞や現在開催中のファンミーティングアリーナツアー＜BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-＞でのライブ映像、そして5年連続出演となった＜SUMMER SONIC 2025＞、4年連続出演の＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞のライブ映像も合わさった、「夢中」と共に2025年のBE:FIRSTを振り返ることのできる映像となっている。

なお、12月10日(水)にはフジテレビ系「2025 FNS歌謡祭 第2夜」で木曜劇場『波うららかに、めおと日和』に出演した本田響矢とのスペシャルコラボステージが予定されている。12月中は「夢中」の配信キャンペーンも開催中。



