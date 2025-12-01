中島健人が、2ndアルバム『IDOL1ST』（よみ：あいどりすと）を2月18日にリリースすることが決定した。

本作は、No.1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島健人が、アイドルを様々な視点から解釈した最上級の楽曲集。TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』オープニングテーマ「MONTAGE」、そして2ndシングルより「IDOLIC」も収録される。

初回限定盤Aは豪華盤：マガジン仕様、初回限定盤Bは豪華盤：映像充実仕様となっており、予約・購入すると先着でオリジナルフォトカードがプレゼントされる。

あわせてアルバムのアートワークと新ビジュアルも公開。誰かを照らす光になりたいと無我夢中で続けてきたアイドル人生を振り返ると、照らしたいと思っていた人々のおかげで自分が輝けていることに気づけた──アイドルとして様々な「光」の中心に存在している中島健人を、イノセントに演出している。

そして2026年2月からはアルバムを背負った全国ツアー＜“IDOL1ST 中島健人”LIVE TOUR 2026＞の開催も決定している。