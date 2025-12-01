「最近返事そっけなくない？」すれ違いの始まったカップルに見られるサイン
「最近、返事がやけにそっけない…」
そんな違和感は、関係が静かにズレはじめた合図かもしれません。
そこで今回は、すれ違いが始まったカップルに共通する“初期の違和感”を紹介します。
“用件だけLINE”が増えてきた
前は「今日こんなことあってさ」と雑談を送ってくれたのに、最近は待ち合わせや確認など“業務連絡”ばかり。
これは、すれ違いの初期にもっとも表れやすいサインです。
感情の共有が止まると、相手は“恋人”ではなく“予定を合わせる相手”としてメッセージしている状態になっています。
返信が短文・スタンプばかりに
以前は会話が続いていたのに、最近は「うん」「了解」などの短文ばかり。
これは、相手の中で“気持ちのゆとり”が減っているサインです。
忙しい・疲れている・気持ちが落ちている…理由はさまざまですが、
いずれにしても「深い話をする余裕がない」状態と言えます。
会話を広げようとしない
会話時、こちらが話題を振っても「へぇ」「そうなんだ」で終わることが増えたら要注意。
相手は無意識に“距離を取りたいモード”になっていることがあります。
以前より会話を広げようとしなくなったなら、２人の関係より自分のことで精一杯になっている証拠です。
相手のそっけない返信は、すれ違いが始まったサインかも。
その違和感を放置せず、早めにコミュニケーションの温度を整えていきましょう。
🌼１ヶ月だって持たないかも…。短命に終わるカップルの「特徴」