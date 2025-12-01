元AKB48でタレントの増田有華（34）が1日、自身のXを更新。友人との食事中に話しかけてきた隣の二人組の中年男性から話しかけられて困惑したエピソードについて投稿した。

増田は《昨日カウンターで友人と飲んでたら隣に来たおじさん2人が話しかけてきて》と前置きしたうえでこう続けた。

《かるーくお話ししていたら焼肉の話になって、カルビとかはもう既に食べないですねぇ。と言ったら“だめだよ。肉を食べないと魅力が出ないよ。僕の周りの魅力的な人はやっぱりお肉を食べてるよ。まだ若いんだから魚じゃなくて肉を食べないと”としつこく肉を食えと謎の説教をされたので無視しました。》

“焼肉を食べろ”という謎の忠告に戸惑った増田は無視を決め込んだものの、さらに二人組の中年男性から追い討ちをかけられることに。

《“魚にはタンパク質が全くない！格闘技やっていたからわかる！”と聞いてもない格闘技の話をしてきたので無視しました。2回も無視させないでほしい。無視しつづけてもずっと話てるからAIかと思った 肉を食べないと魅力が出ないよってなんだよと帰り際に思い出し笑いが止まらなかったです。このご時世に珍しいくらい偏った考えの人でした。気をつけたいと思います。魚うまぁ》

「今回のような“指導”はタレントのSNSでたびたび物議を醸しています」と話すのは、あるWEBメディアライター。

「今回は直接話しかけられたパターンですが、ネット上でタレントに対して一般ユーザーが謎の“上から目線”で食事について助言をするケースは後を絶ちません。今年9月には自身のSNSで中川翔子さん（40）が、妊娠中で入院中の病院食に対し“肉が少ない”“パン食は食べないほうが無難”とのメッセージを受け取り、苦言を呈したこともありました」（前出・WEBメディアライター）

なお、同投稿に対しては数百件以上の反応があり、返信や引用コメントでは同情的な声が多く集まっていた。

《自分の話したいだけのおじさんっていますよね 無視して正解です。魚にタンパク質あるし、魅力は肉とは関係ないし笑》

《無理に価値観を押しつけてくる人っていますよね…。「おじさんこそ、もっとお肉食べたほうが魅力出るんじゃないですか」くらいの軽いツッコミで返しても良かったかもしれませんね。変な絡まれ方をすると疲れますし、無視を選んだのも賢明だと思います。》

《「肉食わないと魅力出ない」は大きなお世話だわと俺も思いそう》

（すべて原文ママ）