《私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました。会えるはずだった一万四千人のTAの皆さんへ向けて、演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました》

11月30日までに更新したインスタグラムのストーリーズで、思いの丈をこう打ち明けたのは歌手の浜崎あゆみ（47）。

浜崎は29日に中国・上海での公演を予定していたが、28日にストーリーズで《五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました》と明かしていた。

また28日に上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」で、人気歌手・大槻マキ（52）が歌唱中に照明や音響を突如止められ強制的に中断させられただけでなく、人気アイドルグループ・ももいろクローバーZも同フェスに29日に出演予定だったが、前日に出演中止が発表されている。

これらの理由について具体的な内容は明かされておらず、“やむを得ない事情”と説明されているが、言うまでもなく、冷え込む日中関係の悪化によるものであることは疑いようがない。

「11月7日の衆院予算委員会で、高市早苗首相（64）が台湾情勢をめぐる質疑のなかで、『（中国が）戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうる』と、状況によっては集団的自衛権を行使する可能性を示唆。

しかし、台湾を“中国の一部”と考え、核心的利益と位置づける中国はこの発言に猛反発し、日本産水産物の事実上輸入停止や訪日自粛を呼びかけ、日本への圧力を強めています。一連のコンサート中止が、中国政府による指令なのかは不明ですが、日中関係悪化の影響であることは間違いないでしょう」（全国紙政治部記者）

日本の名だたるアーティストたちが、続々と中国での活動断念を余儀なくされるなか、“無風”の日本人アーティストが――。メイリアだ。

かつては水橋舞の芸名で、5人組女性ボーカルグループ「Chix Chicks」のメンバーとして活動したのち、解散後はニコニコ動画で「メイリア」名義での活動をスタート。’14年には音楽ユニット「GARNiDELiA」としてメジャーデビューし、21年にはソロアルバムも発売。Xでは22万人のフォロワーを抱えるなど、高い人気を誇る。

そんなメイリアだが、先日、中国と台湾についての“持論”が注目を集めていた。

「11月18日に、中国のSNS『Weibo』でメイリアさんは、《中国は私にとって第二の故郷であり、私は永遠に一つの中国を支持する》《中国の友人たちは皆私が大切に思う家族》などと投稿したんです。

というのも、メイリアさんは、’16年の楽曲が中国の若者たちから絶大な支持を得ており、’23年に開催された中国のオーディション番組で好順位を記録したことで人気を決定的なものに。『美依礼芽』という愛称で親しまれ、中国での認知度は日本以上と言ってもいいかもしれません」（中国に詳しいライター）

こうした“親中国”の姿勢もあってか、メイリアの活動には大きな影響は出ていないようだ。

「メイリアさんは、11月22日に中国・北京にあるスタジアムでの大型ライブ公演を予定通り敢行しました。本人もインスタグラムで完遂したことを中国語で報告しており、ライブ中の写真を多数アップしていることから、特に問題は起きていないことが伺えます」（前出・中国に詳しいライター）

中国への姿勢問わず、すべての日本人アーティストが予定通り公演できる日が戻るのは果たして――。