数秘・占い【2025年12月】誕生日から導かれる「あなたのLOVEリズム」
2026年まで、あと1ヶ月となりました。しかし、世の中のリズムとしては2026年のリズムが、すでにスタートしている感じになります。いろんな新しいことが始まります。見たことがないものも出てくるかも知れません。こういうリズムのときは、ピンときたら試してみるのがいいです。やらない後悔より、やった後悔の方が、ずっと人生に彩りを与えます。新しいことにチャレンジしていきましょう。では、今月のあなたのリズムに行きましょう。＜監修：mikigo＞
あなたのLOVEリズムの計算方法
自分の誕生“月”と、誕生“日”を 一桁になるまで足してください。足した数字があなたのLOVEリズムを診断する数字となります。
例：12月18日の場合 → １＋２＋１＋８＝１２ → １＋２＝３ ※「LOVEリズム３」となります
LOVEリズム１の人 ラッキーカラー：レッド・グリーン
・新しい挑戦を、安定の仕組みに落とし込む
新しい動きや挑戦の流れを、安定した基盤へと整えていく月です。勢いで始めたことを「続けられる形」に変えていくことがポイント。スケジュールやルールを整え、安心して進める体制を築きましょう。
恋愛では、未来を一緒に歩むための「現実的な会話」が増える時期。同居や結婚、生活スタイルについての話題が自然と浮上しやすいでしょう。お互いの価値観や生活のリズムを合わせていくことで、関係はより安定していきます。
▶︎ 問い：「私が安心して続けたい新しい挑戦は、どんな形に整える？」
▶︎ おすすめ行動：生活習慣を整える／予定や役割を共有する／基盤づくりに投資する
LOVEリズム２の人 ラッキーカラー：ピンク・スカイブルー
・人との関わりが、冒険心を引き出す
人とのつながりが刺激となり、新しい冒険や変化に挑む月です。人からの誘いや提案に乗ってみると、思いがけないチャンスやご縁が広がります。協調性を活かしながら、好奇心のままに一歩踏み出してみましょう。
恋愛では、相手と一緒に新しい体験をすることで、関係性がより活発になります。旅行や趣味、新しいデートスポットなど「初めての経験」が二人の距離を縮める鍵です。
▶︎ 問い：「誰と一緒に、どんな新しい経験を楽しみたい？」
▶︎ おすすめ行動：誘いを断らずに応じる／いつもと違う道や習慣を試す／冒険を分かち合う
LOVEリズム３の人 ラッキーカラー：ネイビー・イエロー
・ 自分らしい表現が、愛と信頼を育む
自分の感じたことや想いを素直に表現することで、愛や調和が育まれる月です。普段なら遠慮してしまうことも、「こう思った」と伝える勇気が、人間関係を温めます。特に家族や恋人とのやり取りで、誠実な表現が信頼を強めます。
恋愛では、愛情表現を惜しまないことが吉。感謝や好きな気持ちを言葉や態度に表すと、絆はさらに深まります。
▶︎ 問い：「私はどんな言葉や態度で、愛を伝えたい？」
▶︎ おすすめ行動：感謝を言葉にする／褒める習慣を作る／小さなギフトで愛情表現
LOVEリズム４の人 ラッキーカラー：パープル・グリーン
・ 安定の上で、深い洞察に取り組む
今月は、安定した基盤の中で、自分の内面を深く探究する流れです。日常生活を整えながら、その静けさの中で新しい気づきを得られます。仕事や恋愛でも、「なぜそうしたいのか」という本質を考える時間を持ちましょう。
恋愛では、派手なアクションよりも心の交流が大切。哲学的な会話や静かな時間を共にすることで、信頼が深まります。
▶︎ 問い：「私は安定の中で、何を深く探求したい？」
▶︎ おすすめ行動：一人で考える時間を作る／読書や瞑想／静かに語り合う
LOVEリズム５の人 ラッキーカラー：ブルー・ゴールド
・ 挑戦が、具体的な成果につながる
変化と冒険のエネルギーに、実現の力が加わる時期です。新しい挑戦が、そのまま成果や収穫につながる流れ。勇気を持って行動すれば、目に見える結果を得られるでしょう。
恋愛では、思い切った提案やアクションが関係の進展につながります。結婚や将来の計画など「形」にする動きがスムーズです。
▶︎ 問い：「私はどんな冒険を、どんな成果に変えたい？」
▶︎ おすすめ行動：新しい挑戦を宣言する／成果を仲間にシェア／恋人に未来を提案
LOVEリズム６の人 ラッキーカラー：ブラック・ネイビー
・ 愛を込めて、一区切りをつける
愛と調和のエネルギーに、完了の要素が加わります。今月は、人間関係や仕事に「感謝と区切り」をつける時期。別れや卒業の場面もありますが、それは次の新しい調和のためのプロセスです。
恋愛では、過去のわだかまりを解消するチャンス。感謝を伝えることで、関係を終えるか、新しい形へと進めることができます。
▶︎ 問い：「私は誰に感謝を伝え、どんな調和を次に育みたい？」
▶︎ おすすめ行動：感謝のメッセージを書く／不要な関係を整理／家庭や仲間に愛を注ぐ
LOVEリズム７の人 ラッキーカラー：ライラック・レッド
・内なる洞察を、新しい一歩に変える
これまで探究してきたことを、新しい形で始める流れです。直感を信じて、思いついたことを実行に移すと、未来への扉が開きます。深く考えていたことが、いよいよ現実の行動として芽を出します。
恋愛では、直感的な出会いや新しいスタートが訪れやすいでしょう。思い切って一歩を踏み出すと、大きな可能性が広がります。
▶︎ 問い：「私は何を終えて、どんな新しい一歩を始めたい？」
▶︎ おすすめ行動：アイデアを即行動に／直感で選ぶ／新しい出会いにオープン
LOVEリズム８の人 ラッキーカラー：ベージュ・ピンク
・ 成果を、人との協力で広げる
現実的な成果が人との協調によってさらに広がる月です。自分の成果を分かち合うことで、協力者や仲間が増え、新しい可能性が開きます。力で押し切るよりも、優しさや共感が成功の鍵です。
恋愛では、相手と協力し合う場面が増えます。二人で一緒に何かを成し遂げる体験が、信頼を強くします。
▶︎ 問い：「私はどんな成果を、誰と分かち合いたい？」
▶︎ おすすめ行動：成果を報告／協力を依頼／恋人や家族と共同プロジェクト
LOVEリズム９の人 ラッキーカラー：イエロー・ホワイト
・終わりを迎えながら、新しい表現を楽しむ
完了と表現のエネルギーが重なり、一区切りを迎えつつ、軽やかに自己表現ができる月です。終わりをネガティブに捉えるのではなく、「次に進む準備」として楽しみながら表現しましょう。
恋愛では、別れや再出発がテーマ。気持ちを素直に言葉や行動にして伝えることが、未来のための大切なステップになります。
▶︎ 問い：「私は何を手放し、どんな表現で未来を描きたい？」
▶︎ おすすめ行動：手放したことを言葉に残す／趣味や発信を楽しむ／感謝を笑顔で伝える