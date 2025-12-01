本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (1日大引け後 発表分)
※12月16日、東証プライム市場に上場予定のＮＳグループ <471A> [東証Ｐ]、17日、東証プライム市場に上場予定のＳＢＩ新生銀 <8303> [東証Ｐ]は1日、仮条件を発表した。
●ＮＳグループ <471A>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：12月16日
事業内容：家賃債務保証事業を展開する子会社の経営管理等
仮条件：1440円～1480円
想定発行価格：1585円
上場時発行済み株式数：5215万5600株
売り出し：2312万9900株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限346万9400株
ブックビルディング期間：12月2日～5日
公開価格決定日：12月8日
申込期間：12月9日～12日
受渡期日：12月16日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、大和証券
●ＳＢＩ新生銀行 <8303>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：12月17日
事業内容：銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス
仮条件：1440円～1450円
想定発行価格：1440円
上場時発行済み株式数：8億9550万株
公募(新株発行)：5550万株
公募(自己株処分)：3350万株
売り出し：1億3300万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限3330万株
ブックビルディング期間：12月2日～5日
公開価格決定日：12月8日
申込期間：12月9日～12日
払込日：12月16日
主幹事：野村證券、ＳＢＩ証券
[2025年12月1日]
株探ニュース