※12月16日、東証プライム市場に上場予定のＮＳグループ <471A> [東証Ｐ]、17日、東証プライム市場に上場予定のＳＢＩ新生銀 <8303> [東証Ｐ]は1日、仮条件を発表した。

●ＮＳグループ <471A>

　上場市場：東証プライム市場
　上場予定日：12月16日

　事業内容：家賃債務保証事業を展開する子会社の経営管理等

　仮条件：1440円～1480円
　想定発行価格：1585円

　上場時発行済み株式数：5215万5600株
　売り出し：2312万9900株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限346万9400株
　ブックビルディング期間：12月2日～5日
　公開価格決定日：12月8日
　申込期間：12月9日～12日
　受渡期日：12月16日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、大和証券

●ＳＢＩ新生銀行 <8303>

　上場市場：東証プライム市場
　上場予定日：12月17日

　事業内容：銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス

　仮条件：1440円～1450円
　想定発行価格：1440円

　上場時発行済み株式数：8億9550万株
　公募(新株発行)：5550万株
　公募(自己株処分)：3350万株
　売り出し：1億3300万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限3330万株
　ブックビルディング期間：12月2日～5日
　公開価格決定日：12月8日
　申込期間：12月9日～12日
　払込日：12月16日

　主幹事：野村證券、ＳＢＩ証券

[2025年12月1日]


株探ニュース