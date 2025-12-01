【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年12月8日〜12月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月8日〜12月14日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月1日〜12月7日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では進むことが億劫になるでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分で自分の立場を悪くしないように様々な場面で気をつけていきます。一生懸命な行動も取るように意識していくようです。仕事や公の場では優しい対応を心掛けるでしょう。偉そうな人に見られてしまわないようにしていきます。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手を信じる基準がわからなくなります。良いなと思っても、その人の中身があまりわからないので進んでいけないことがありそうです。意識して積極的になりましょう。シングルの方は、一般的ではない才能を持っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が相手が色々な人との繋がりの中でカッコつけます。
｜時期｜
12月8日 流されていく ／ 12月9日 不安が減る
｜ラッキーアイテム｜
レバー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞