腰周りの贅肉がメキメキ落ちる。続けるほど【腰周りが引き締まる】簡単習慣
お腹の贅肉を落とすには腹筋だけでなく“体幹も鍛えることが大切”。その理由は体幹が強化されることで代謝が上がり、ダイエット効果も高まるからです。そこで習慣に採り入れたいのが、続けるほどお腹が引き締まっていくピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】になります。
ハンドレッド
腹筋と体幹を丸ごと鍛えるピラティスの基本エクササイズで、動きは小さくシンプルながらお腹痩せ効果は絶大。ちょっと行うだけで体がポカポカするほど血行を促進してくれます。
▲両腕は手のひらを上にして体の横に置く
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら骨盤をやや後に倒してお腹に力を入れて凹ませる
（３）太ももを床に対して垂直に立てて両ひざをお腹に近づけ、ひざの位置をキープさせたまま両腕を上げて前ならえの状態になる
▲お腹は薄くしたままをキープします
（４）頭を上げると同時に腕を床と水平にし、腕を上下に細かくバウンドさせる
▲息を吸いながら５回バウンドさせた後、息を吐きながら５回とバウンドさせます
これを“１日あたり５セットを目標”に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「必ず背中を床につけていること」、「両ひざを常にくっつけていること」の２つがポイント。腕をバウンドさせている最中に腰が反ってきたり、ひざが開いてきたりしてしまいがちなので、注意して実践しましょう。最初はハードに感じるかもしれませんが、その分効果も大きいので、ぜひ習慣化してお腹の凹ませを叶えていきましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
