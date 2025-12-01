1/10開催の東京GBvsWD名古屋の試合にポーランド大使のパヴェウ・ミレフスキさんが登場

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは1日（月）、2026年1月10日（土）に有明コロシアムで開催されるSVリーグ男子 第10節GAME1のウルフドッグス名古屋戦にて、ポーランド大使のパヴェウ・ミレフスキさんが始球式を行うと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

この試合ではポーランド大使館とのタイアップイベントが開催され、2019年から駐日ポーランド大使を務めているミレフスキさんの始球式の他、ポーランドの観光案内やPRブースの設置、飲食売店にてポーランドにまつわるドリンクやフードの販売などを行う予定だ。なお、始球式は試合開始直前の14:00頃に行われる。

この試合を戦う両チームに、ホームの東京GBにバルトシュ・クレク、WD名古屋にノルベルト・フベルといったポーランド出身の選手が在籍しており、今回のイベント開催に至った。

11月に行われた前回の対戦では、WD名古屋が連日のストレート勝利を収めている。第10節ではどのような戦いが繰り広げられるのか、注目が集まる。