【しまむら人気デニム】が再登場ーーッ！ 肌触りアップ♡「ぽかぽかパンツ」

いよいよ本格的な冬が近づいてきました。下半身の冷えが気になる大人女性は、あたたかく穿けそうなボトムスの買い足しがおすすめ。手に取りやすい価格で探すなら【しまむら】をチェック！ 今回は、裏起毛のデニムパンツを紹介します。@aiii__13kさんによると「去年も発売後すごく人気だった」とのことなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

トレンド感も機能性も備わったバレルパンツ

【しまむら】「TS*デニムバレルP」\1,969（税込）

裾に向かって緩やかにカーブするバレルシルエットが今っぽく、一点投入でコーデの旬度アップが狙えるデニムパンツ。太ももや膝まわりにはゆとりがありつつ、足元はすっきりと見えるのが嬉しいポイント。@aiii__13kさんによると「裏起毛加工がほんと気持ちいい」「肌触りがアップした」とのことで、穿き心地もよさそうです。

さり気ないフリンジがアクセントに

【しまむら】「TS*DフリンジフレアPT」\1,969（税込）

こちらは同じシリーズのフレアシルエットのパンツ。裾のさり気ないフリンジもアクセントに。裏起毛 & ストレッチ性があるので、冬のアクティブシーンにもぴったり。クラシカルなテーラードジャケットを羽織れば、上品カジュアルな大人コーデに。

