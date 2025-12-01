Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ÎÆüÄø¥«¥Ö¤ê¡Äº¨¤ßÀá¡Ö¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë¤¬°¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¥Í¡¼¥ß¥ó¥°Âç¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤ËºÊ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤òÁª½Ð¡¦É½¾´¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¥Ê¥×¥¥ó¤òÈ÷ÉÊ¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¿¦¾ì¤Î¥í¥ê¥¨¡×¤À¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£¡ÖÆ¿Ì¾¤ÇÌ¾Á°¤òÌ¾¾è¤é¤º¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¤¤¤«¤ËÂç»ö¤«ËèÇ¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤¬·èÄê¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¯¤·¤¯¤âÆ±¤¸Æü¼è¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë¤¬°¤¤¡×¤ÈÁª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤ä¤¯¤òÀÕ¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ËÂÀÅÄ¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤³¤ÎÌîÏº¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦£±²ó¥ª¡¼¥ë¥É¤È¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤íÂç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£