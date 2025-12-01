お笑いコンビ「アジアン」として活躍し、現在は俳優として活動している隅田美保が11月29日、Instagramを更新。50歳の誕生日を迎えたことを明かし、自撮りショットを公開した。

これまでにもInstagramで、舞台「浦安鉄筋家族」で人間離れしたキャラクター・仁ママ役を熱演している姿や、カメラ目線でポーズを決める自撮りショットなど、仕事やプライベートの様子をたびたび発信してきた隅田。2025年10月22日には、髪形をマッシュウルフへと激変したイメチェンショットを公開し、「どんどん綺麗に…べっぴんさんに…」「めっちゃ美人！普通に振り返る！」と話題になっていた。

50歳を迎えた自撮りに反響「綺麗ー！」「若いな」

11月29日の投稿では、「きょう、無事に50歳になりました！なんとか半世紀を生き抜きました！世知辛い世の中だけどこれからも明るく元気に、しんどい時こそ愉快に過ごしていきます。どうぞこれからもよろしくお願いしまーす！」と誕生日を迎えたことを報告し、最新の自撮りショットも公開。

この投稿にも「お誕生日おめでとうございます とても若いです」「すみちゃん50代には見えへん 若いな」「綺麗―!!」などの反響が寄せられている。