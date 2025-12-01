¡ÚÎ¦¾å¡Û18ºÐ¡¦¸Å²ì¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¡Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É·âÇË¤òÀë¸À¡ª ¾¡¤Ä¼«¿®¤Ï¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ë¡×
¡¡Î¦¾åÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢£µ°ÌÆþ¾Þ¤Î¸Å²ì¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡ÊÅìµþ¹â£³Ç¯¡Ë¤¬àÂçÊª¿©¤¤á¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼ïÌÜ¤Î¹â¹»µÏ¿¡Ê£±£³ÉÃ£´£µ¡Ë¤ò»ý¤Ä¸Å²ì¤Ï¡¢£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂè£±£²´ü¤ÎÇ§Äê¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤³°¤Ç¼«Ê¬£±¿Í¿È¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï£±£²ÉÃÂæ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢£µ°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê£Ê£Á£Ì¡ËÄ¶¤¨¤òÀë¸À¡£¡Ö¡Ê¾¡¤Ä¼«¿®¤Ï¡Ë¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³¤â¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÎý½¬¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï·ù¤Ê¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸Å²ì¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤³¤È¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¸«¤Æ¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤¤µÏ¿¤Ç¤â°¤¤µÏ¿¤Ç¤â³Ú¤·¤à¡£´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¤Þ¤º°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é³Ú¤·¤µ¤ÏÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æüº¢¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¼ã¤¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤ÏÀèÇÚ¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£