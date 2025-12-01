王林、夏満喫中の姿に反響 背中ざっくりワンピ姿に「スタイル抜群」
タレントの王林が1日に自身のインスタグラムを更新。夏頃と見られる開放的な姿の数々を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】王林、背中ざっくりワンピ姿にびっくり！「スタイル抜群」
王林は「水玉おおめのｽｷが詰まった夏だった」「今更の夏だけど今も夏と冬同時進行中...」と、独特の言い回しで、オフのショットを公開している。
1枚目はいきなり、背中が大きくあらわになったドット柄のワンピース姿。入道雲や花火など夏らしいショットの数々のほか、ウエットスーツで浜辺に腰掛ける姿なども公開している。
コメント欄には「スタイル抜群」「青森の宝だ〜」「全部の写真から夏の楽しい思い出伝わってきました♪」といった声が寄せられている。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」インスタグラム（@ourin_ringoooo）
