¡ÚÁ´Ê¸¡ÛÉÔÀ°Ì®¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤ÎÌ¡²è²È¡ÖÄã»ÀÁÇÀÇ¾¾É¤È¤Ê¤ê¿¢Êª¾õÂÖ¤È¿ÇÃÇ¡×²ÈÂ²¸øÉ½¡¢£¹·î¤ËÈÂÁ÷
¡Ö¥Ô¥¨¥í¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¡ÁÆá¿ÜÀîÅ·¿´Êª¸ì¡Á¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Ì¡²è²È¤Î¹â¶¶¿Êå»á¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï1Æü¡¢²ÈÂ²Ì¾µÁ¤ÇÆ±»á¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÀ°Ì®¤Ë¤è¤ë¿´ÇÙÄä»ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Î¸ø¼°X¤Ï9·î8Æü¡Ö¹â¶¶¿Êå¤ÎºÊ¤Ç¤¹¡£¿Êå¤¬ºòÆüµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢º£°Õ¼±¤¬Ìá¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¿Êå¤Î°Õ¼±¤¬Áá¤¯Ìá¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï²ÈÂ²Ì¾µÁ¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¿Êå¤¬9¡¿7¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î7Æü¸á¸å¡¢ÉÔÀ°Ì®¤¬µ¯¤³¤ê¿´ÇÙ¤¬Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¤âAED¤ÇÁÉÀ¸½èÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¾ï¤Ê¿´Â¡¤Î¥ê¥º¥à¤¬Ãæ¡¹Ìá¤é¤º¡¢Ç¾¤Ë»ÀÁÇ¤¬Á÷¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖICU¤ËÆþ¤ê¡¢3Æü´Ö¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¡³£¤ò»È¤Ã¤ÆÁÉÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¾¤Ë»ÀÁÇ¤¬Á÷¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢Äã»ÀÁÇÀÇ¾¾É¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÇ¾¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Â»½ý¤·Ç¾´´¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡¢¿¢Êª¾õÂÖ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9·îÃæº¢¤Ëµ¤´ÉÀÚ³«½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢10·î¤ÎÆ¬¤ËICU¤òÂ´¶È¤·¡¢Æ±ÉÂ±¡¤Î°ìÈÌÉÂÅï¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢·ì°µ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÀ°Ì®¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢ÇÓÝõ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¿Êå¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¼£ÎÅ¤È¡¢³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤ÎÎÏ¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´Â¡¤ÈÇÙ¤Ç¸ÆµÛ¤·¡¢°Õ¼±¤ÏÌµ¤¤¤â¤Î¤Î·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢¿Êå¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Êå¤ò¿®¤¸¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ®¤¤Â³¤±¤ë¿Êå¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ï¿Êå¤Î°Õ¼±¤¬Ìá¤ê¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¼£ÎÅ¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·Â³¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÊåËÜ¿Í¤¬¤Þ¤¿SNS¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë²ÈÂ²¤¬¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹â¶¶»á¤Ï¡¢04Ç¯¤Ë¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¾Þ¥ä¥ó¥°ÉôÌç¤Ç²Âºî¡¢Íâ05Ç¯¤Ë¤ÏÆ±ÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢06Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¬¥Á¥ó¥³¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¡Ö¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¡ÁÆá¿ÜÀîÅ·¿´Êª¸ì¡Á¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£
¿Êå¤¬9¡¿7¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î7Æü¸á¸å¡¢ÉÔÀ°Ì®¤¬µ¯¤³¤ê¿´ÇÙ¤¬Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¤âAED¤ÇÁÉÀ¸½èÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¾ï¤Ê¿´Â¡¤Î¥ê¥º¥à¤¬Ãæ¡¹Ìá¤é¤º¡¢Ç¾¤Ë»ÀÁÇ¤¬Á÷¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ICU¤ËÆþ¤ê¡¢3Æü´Ö¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¡³£¤ò»È¤Ã¤ÆÁÉÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¾¤Ë»ÀÁÇ¤¬Á÷¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢Äã»ÀÁÇÀÇ¾¾É¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÇ¾¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Â»½ý¤·Ç¾´´¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡¢¿¢Êª¾õÂÖ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9·îÃæº¢¤Ëµ¤´ÉÀÚ³«½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢10·î¤ÎÆ¬¤ËICU¤òÂ´¶È¤·¡¢Æ±ÉÂ±¡¤Î°ìÈÌÉÂÅï¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢·ì°µ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÀ°Ì®¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢ÇÓÝõ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿Êå¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¼£ÎÅ¤È¡¢³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤ÎÎÏ¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´Â¡¤ÈÇÙ¤Ç¸ÆµÛ¤·¡¢°Õ¼±¤ÏÌµ¤¤¤â¤Î¤Î·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Êå¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯»×¤¤¡¢¡¢µ§¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢¸æ¼é¡¢¿Êå¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Æ®¤¤Â³¤±¤ë¿Êå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Êå¤Ë´ó¤êÅº¤¦²ÈÂ²¤â¡¢³§ÍÍ¤Î¿Êå¤Ø¤Î»×¤¤¤ËÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢¿Êå¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Êå¤ò¿®¤¸¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ®¤¤Â³¤±¤ë¿Êå¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ï¿Êå¤Î°Õ¼±¤¬Ìá¤ê¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¼£ÎÅ¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·Â³¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÊåËÜ¿Í¤¬¤Þ¤¿SNS¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë²ÈÂ²¤¬¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ôÏ¢Íí¤â²ÈÂ²¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¿Êå¤Î²ÈÂ²¤è¤ê