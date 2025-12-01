JFL・地域入れ替え戦で鈴鹿に勝利し、JFL昇格が決まったVONDS市原

関東リーグのVONDS市原が、悲願のJFL入りを手にした。

地域チャンピオンズリーグ（CL）2位の市原は11月30日、三重交通Gスポーツの杜鈴鹿で行われたJFL・地域入れ替え戦でJFL15位のアトレチコ鈴鹿と対戦。延長の末に1-0で競り勝ち、昇格条件をクリアした。12月4日のJFL理事会での承認を受け、創設15年で初のJFL入会が正式に決まる。

待望のゴールが決まった瞬間、選手たちはピッチで喜びを爆発させた。0-0のまま突入した延長の前半8分、ゴール前の浮き球を左足ボレーで豪快に決めたのは交代出場したFW加藤勇司ベサーナだった。この1点を守って勝利すると、向山聖也監督は「クラブとして積み重ねてきた悔しさ、歴史があって（JFLに）たどり着くことができた」と話した。

3年連続の入れ替え戦だった。2023、24年は激戦の関東リーグで優勝し、全国9地域の王者らで争う地域CLで2位に入りJFL勢に挑戦。2023年は沖縄SVに延長戦の末敗れ、昨年はミネベアミツミFCに終了間際の失点で屈した。狭き門をこじあけて連続で入れ替え戦に出ることだけでも偉業だが、JFLには1歩で届かず。「普段の相手とは違って1つ上のカテゴリーとの試合で、その差を感じていた」と向山監督は話した。

今年は関東リーグで4位に終わったものの、全国社会人選手権3位で地域CL出場権を獲得。1次ラウンドを首位通過すると、地元・市原での決勝ラウンドで2位となり、JFLとの入れ替え戦に進んだ。3年連続でJFL自動昇格となる優勝は逃したものの「3度目の正直」で入れ替え戦を突破した。

前身は1967年創部の古河電工千葉事業所サッカー部。横浜に本拠があった日本リーグ時代の強豪・古河電工（現ジェフ千葉）とは別に、千葉の企業チームとして主に関東リーグを舞台にしていた。2008年のクラブ化でSAI市原となり、2011年に市民チームのVONDS市原が誕生。古河千葉時代を含めれば、全国リーグ挑戦は日本リーグ2部にいた1977年以来49年ぶりになる。

来季のJFLはJリーグ同様、秋に開幕。向山監督は「半年間、しっかりと準備をしたい」と初のJFL挑戦に向けて話した。11月29日にJ3優勝とJ2昇格を決めた栃木シティは2年前まで同じ関東リーグで争っていたライバル。「一緒に戦ったチームの背中を追うわけではないけれど、続くことができるように頑張りたい」と、同監督はJリーグ昇格を目指して話していた。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）