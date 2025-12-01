中国人観光客の“渡航自粛” 三重･伊勢神宮への影響はそれほどない？｢元々アジアの観光客が多いわけでは…｣ ｢年末のいつもの盛り上がりを楽しみにしている｣
中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけてから約半月。三重を代表する観光地、伊勢神宮への影響は。
11月30日、日曜日。伊勢神宮・内宮周辺は、多くの観光客が訪れていました。
外国人観光客の状況について、普段、伊勢市の観光ガイドを行っている男性は…
（観光ガイド）
「元々アジアの人はここ（伊勢神宮）はそんなに多いわけではない。その影響というのは我々の肌で感じることはあまりない」
参拝に訪れていた人にも伺うと…
（香川県から）
Q.伊勢神宮は外国の観光客が少ない？
「きょうは（外国人は）見ていない。京都に行くと、たくさん見るけれど」
｢まとめ買い減り残念｣｢年末の盛り上がり楽しみに｣ 地元から様々な声
しかし、おひざ元の土産物店で聞くと…
（土産物店 店主）
「（伊勢神宮は）元々インバウンドが少ないですけれど、ことしはさらに少ない気がしている」
Q.中国人の観光客のキャンセルが増えて、店に影響はある？
「そうですね。まとめ買いしてくれる観光客も多かったし、そういう意味では残念に思っている」
店主の女性はこれまでに中国人観光客の「まとめ買い」に喜んだこともあったようですが、一方、こちらの観光人力車を引く男性は、これまでインバウンドよりも日本人観光客を相手にすることが多かったということで…
（観光人力車を引く男性）
「常に伊勢神宮は人が多いので、年末のいつも通りの盛り上がりを楽しみにしている」
いまのところ三重県をはじめ東海三県では、高市発言の影響が特段大きくなっているとは言えないようです。