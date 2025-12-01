ジャパンＣで発馬直後に落馬し、競走中止となったアドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）を目指すことになった。友道調教師が１２月１日、明らかにした。

同馬は１１月３０日のジャパンＣで川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が落馬後も”カラ馬”で走り続け、２分２０秒３という世界レコード決着の中、ゴール前でカランダガンとマスカレードボールの併せ馬を内から差すように脚を伸ばし、先頭でゴール板を通過し、話題を集めていた。

友道調教師は「レース後はすぐにつかまって、普通に競馬をしたような感じ。外傷も何一つありませんでした」と現状を説明。「ジャパンＣの悔しさを有馬で晴らしたい。ただ、出走が賞金的にまだ微妙なので、ファン投票をよろしくお願いします」と意気込みを語り、後押しも期待した。

１１月２７日に発表されたファン投票の第１回中間発表では５８位だったが、今回の記憶にしっかりと刻まれた走りでどこまで票を獲得できるか、注目が集まる。