乃木坂46筒井あやめ、乃木坂46OG＆日向坂46メンバーとの3ショットに反響「美人3姉妹!?」「どんな髪型しても似合う」
アイドルグループ・乃木坂46の筒井あやめが1日、自身のインスタグラムを更新。きょう発売されたファッション雑誌『bis』冬号（光文社）のオフショットを公開した。
【写真あり】かわいい！レアな3人でのオフショットを公開した筒井あやめ
筒井は「ゆうちゃんとみくさんと表紙を飾らせて頂きました！とても嬉しいです」とつづり、同誌の表紙と巻頭ファッションページで共演している元乃木坂の与田祐希、日向坂46の金村美玖との3人のオフショットを4枚投稿した。
初となる3人の共演にSNSでは「3人での表紙おめでとう！」「3人ともめちゃくちゃ可愛すぎる」「美人3姉妹!?」「どんな髪型しても似合う」「さぶんざざぶんをおすしかない！」などの反響が寄せられた。
