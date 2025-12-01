板垣李光人、大阪の名門大学に登場 300人以上の学生がざわめき
俳優の板垣李光人（23）が1日、大阪の関西大学千里山キャンパスで開かれた映画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』（12月5日公開）のティーチイン試写会に登場。集まった300人以上の学生がざわめいた。
【全身ショット】セットアップ×メガネのスタイリッシュコーデで登場した板垣李光人
イベントは「映画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』から考える戦後80年〜板垣李光人×関大生ティーチイン・セッション〜」と題して、同大学社会学部のゼミ生をはじめ、300人以上の学生が集まった。
板垣は黒のタートルネックのインナーにワークジャケットのセットアップ姿で登場。授業ということもあり、歓声が響かなかったが、板垣を目の当たりにした学生からはざわめきが起こっていた。
板垣は、映画を通して戦争や平和についての考え方が変化したかという学生からの問いかけに「戦争はフィクションのものとして捉える側面が大きかった。それがここ数年でいろんな国での惨事が報道され、ノンフィクションとして感じるようになった。その中で戦争のことを知らない自分に何ができるんだろうと思った時に、この映画のオファーをいただいた。我々、若者にできるのは知る連鎖を生み続けること」と呼び掛けた。
映画は、太平洋戦争末期のペリリュー島での壮絶な戦いを、親しみやすい三頭身のキャラクターで描いたアニメーション映画。主人公で、心優しい漫画家志望の田丸均（たまる・ひとし）役を板垣、頼れる相棒・吉敷佳助（よしき・けいすけ）役を中村倫也が演じる。
