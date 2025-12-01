『鬼滅の刃』胡蝶しのぶ大型広告 新宿・池袋・渋谷、大阪道頓堀に登場【掲出場所も発表】
アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の大型広告が、本日1日より新宿・池袋・渋谷、大阪道頓堀に登場した。
【写真】微笑む胡蝶しのぶ！東京・大阪に登場した『鬼滅の刃』大型広告
11月29日より配布中している新たな特典「原作者・吾峠呼世晴 描き下ろし鑑賞御礼メッセージ」の配布記念として実施され、大型広告には、特典にも描かれている微笑む胡蝶しのぶを見ることができる。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
■「原作者・吾峠呼世晴 描き下ろし鑑賞御礼メッセージ」広告 掲出場所・期間情報
＜東京＞
・新宿東宝ビル 壁面
12月1日（月）〜2026年1月11日（日）
・池袋パルコ壁面BIGシート
12月1日（月）〜2026年1月5日（月）
・渋谷スクランブルスクエアビジョン
12月1日（月）〜12月14日（日）
※一定時間の表示になります
＜大阪＞
・ツタヤエビスバシヒットビジョン
12月1日（月）〜12月14日（日）
※一定時間の表示になります
【写真】微笑む胡蝶しのぶ！東京・大阪に登場した『鬼滅の刃』大型広告
11月29日より配布中している新たな特典「原作者・吾峠呼世晴 描き下ろし鑑賞御礼メッセージ」の配布記念として実施され、大型広告には、特典にも描かれている微笑む胡蝶しのぶを見ることができる。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
■「原作者・吾峠呼世晴 描き下ろし鑑賞御礼メッセージ」広告 掲出場所・期間情報
＜東京＞
・新宿東宝ビル 壁面
12月1日（月）〜2026年1月11日（日）
・池袋パルコ壁面BIGシート
12月1日（月）〜2026年1月5日（月）
・渋谷スクランブルスクエアビジョン
12月1日（月）〜12月14日（日）
※一定時間の表示になります
＜大阪＞
・ツタヤエビスバシヒットビジョン
12月1日（月）〜12月14日（日）
※一定時間の表示になります