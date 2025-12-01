漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」の準々決勝で敗退した104組から準決勝へと返り咲きを果たす「ワイルドカード」が1日、大会公式サイトで発表され、滝音が選ばれた。2年連続4度目の準決勝進出。2021年も同制度で準決勝に返り咲いており、複数回の復活は金属バット（19、22年）以来、史上2組目となった。



【写真】またやりやがったww ラパルフェ、2年連続で“反則行為”の瞬間

毎年恒例の特別出場枠「ワイルドカード」は、TVerで配信された準々決勝敗退組のネタ動画を見て「一番面白いと思った漫才師」に大会公式投票サイトから票を投じ、1組が復活する制度。昨年はロングコートダディが選ばれた。



今年の準々決勝敗退組には、決勝常連のオズワルド、ちょんまげラーメンなど実力派が多数。さらには、男性ブランコの漫才を完コピした“反則行為”が話題を呼んだラパルフェ、「龍が現れたかのよう」と称されるほどの爆笑をさらったインテイクなど猛者ぞろいだった。



準決勝は4日に東京・NEW PIER HALLで行われる。決勝進出組の発表は同日午後9時30分ごろからTVerでライブ配信される。



準決勝進出31組は、以下の通り。



真空ジェシカ、豪快キャプテン、おおぞらモード、20世紀、今夜も星が綺麗、ひつじねいり、フランツ、ヨネダ2000、ゼロカラン、大王、センチネル、めぞん、ドンデコルテ、イチゴ、カナメストーン、ミカボ、エバース、例えば炎、たくろう、生姜猫、ネコニスズ、ドーナツ・ピーナツ、ヤーレンズ、滝音（ワイルドカード）、TCクラクション、ママタルト、黒帯、カベポスター、スタミナパン、ミキ、豆鉄砲



（よろず～ニュース編集部）