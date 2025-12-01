TWICEミナ、“超ミニ”ビスチェドレス姿で表参道降臨 ホリデーの予定は？
【モデルプレス＝2025/12/01】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が1日、都内で行われた『表参道 フェンディ イルミネーション 2025』点灯式に出席。ホリデーの予定を明かした。
また、2025年を漢字1文字で表現するようリクエストされると“挑”と答え「私たちTWICEはデビューして10年になるんですが、それでも今年、私は水中撮影に挑戦させていただいたり、ロラパルーザでのヘッドライナーとか、ワールドツアーでは360°という新しいステージに挑戦して、今ワールドツアーを回っているので、今年は挑戦することが多かった年だなと思い、この字を選ばせていただきました」と説明した。
◆ミナ、2025年は「挑戦することが多かった年」
バルーンスカートをあしらったショート丈のビスチェドレスを身にまとったミナが登場すると、表参道を行き交う人から悲鳴や歓声が鳴り止まず、街中が騒然とする中で行われたトークセッション。ファッションのポイントを聞かれたミナは「今日はデニムにキルティングでFFロゴモチーフが施されているドレスを着てきたんですが、頭と靴の大きなリボンをポイントにしてラブリーに仕上げてきました」と紹介。お気に入りのアイテムについては「フェンディ家のワンちゃんをモチーフにしたチャームがとってもかわいくて、他にもオシャレなお洋服をきたワンちゃんたちがたくさんいるので、ぜひ皆さんも注目してもらえたらなと思います」とおすすめした。
さらに、表参道のイルミネーションに関する思い出を聞かれると「私は関西出身なもので、表参道のイルミネーションを見る機会はあまりなかったんですが、今回こうやって点灯式をさせていただいて、本当に素敵な街を見て、今日が1番の思い出になるんじゃないかなと思います」と目を輝かせた。1人で点灯式に参加するのは今回が初だったそうで「たくさんの方々が集まってくださって緊張したりもしたんですが、素晴らしい瞬間を一緒にできたことを光栄に思います」と語った。
◆ミナ、ホリデーの予定は？
そして、今年のホリデーの予定を尋ねられると「今年は久々にゆっくりできそうなので、お家で美味しいものを食べながら、ゆっくりできたらいいなと思います」と声を弾ませる。2026年の抱負については「私たちはまだまだワールドツアー中なので、健康に世界中の皆さんとお会いすることが目標です」と力強く語った。
最後に、同イルミネーションを楽しみにしている人へメッセージを求められると「このとっても綺麗なイルミネーションを、大切な人と家族と恋人とお友だちとぜひ見にきて、素敵な冬を過ごしていただけたらいいなと思います」とコメントした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】