渡邊渚が“1番になれること”とは？ハマっていることを明かす
【モデルプレス＝2025/12/01】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、最近ハマっていることなどを明かした。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃44が12月1日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
「自分が1番になれることは何？」という質問に対して、「手先の器用さ」と即答した渡邊。「最近はチクチク縫うのにハマってます。元々、刺繍はやっていて、お友だちに子どもが生まれた時に刺繍の洋服をあげたことがあります。最近は（今までやっていた）フランス刺繍じゃなくて日本の刺繍“刺し子”にハマってて、1度やり始めたら止まらないし、何も考えずに、ひたすら。布を仕立てるのをずっと手縫いでやっていたんですけど、最近ミシンも買ったので生産力が爆上がりしています（笑）」と楽しそうに教えてくれた。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組にはの金本相太氏、脇田大揮氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃44が12月1日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
◆渡邊渚が1番になれること
「自分が1番になれることは何？」という質問に対して、「手先の器用さ」と即答した渡邊。「最近はチクチク縫うのにハマってます。元々、刺繍はやっていて、お友だちに子どもが生まれた時に刺繍の洋服をあげたことがあります。最近は（今までやっていた）フランス刺繍じゃなくて日本の刺繍“刺し子”にハマってて、1度やり始めたら止まらないし、何も考えずに、ひたすら。布を仕立てるのをずっと手縫いでやっていたんですけど、最近ミシンも買ったので生産力が爆上がりしています（笑）」と楽しそうに教えてくれた。
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組にはの金本相太氏、脇田大揮氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】