「ミス東大」ファイナリスト・春日愛実さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミス東大コンテスト2025」エントリーNo.2春日愛実（かすが・まなみ）さんのインタビュー。
学部／学年：工学部／4年
出身地：愛知県
誕生日：8月28日
趣味：音楽鑑賞、ライブ
特技：書道、アイドルコピーダンス
好きな食べ物：マカロン、チョコ、など甘いお菓子が大好きです！
好きな言葉（座右の銘）：夢と挑戦
最近ハマっていること：モルチーズというキャラクターが大好きです！
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
私は、アイドルが大好きで笑顔で人を元気にする姿にずっと憧れてきました。そんな私も、誰かの笑顔や前向きな気持ちのきっかけになれたら、そう思い今回の挑戦を決意しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
挑戦を楽しめるのが私の強みです。新しいことに飛び込む勇気が自分の成長につながっていると思います。明るく前向きな姿勢で皆さんに元気を届けられたら嬉しいです。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
バランスの良い健康的な食事を摂ることを心がけています。
― 憧れの有名人はいますか？
音嶋莉沙（=LOVE）さんです。可愛さと綺麗さを兼ね備えた女性になりたいです。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
大学受験のとき、冬の模試でCやD判定ばかりが続き、不安で涙が出ることもありました。それでも「きっとできる」と信じて最後まで勉強を続けたことで、合格をつかむことができました。辛いときこそ自分を信じることが大切だと学びました。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
社会に貢献し、皆さんの暮らしを少しでも豊かにできる人になりたいです。自分らしさを大切にしながら、前向きに挑戦していきたいと思っています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、春日さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢を叶える秘訣は、諦めないで努力を重ねることです。私も勉強や自分磨きを通して“努力は必ず力になる”と感じています。夢を追う皆さんと一緒に、これからも前に進んでいけたら嬉しいです。
・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月14日（月）12：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/tokyo2025
