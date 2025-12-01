「ミスター東大」ファイナリスト・長瀬史聖さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスター東大コンテスト2025」エントリーNo.2長瀬史聖（ながせ・ふみさと）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人
学部／学年：経済学部／3年
出身地：兵庫県
誕生日：7月13日
趣味：テニス、野球観戦、カラオケ
特技：テニス、カラオケ
好きな食べ物：ラーメン（特に豚骨）
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：筋トレ
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
受験生の頃にミスコンを応援しており、挑戦を続けるファイナリストの姿に励まされました。今度は自分が活動を通して、応援してくださる方々に前向きな気持ちを届けたいと思い、出場を決意しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
やると決めた事に対しては全力で頑張るところです！そして、初対面の人ともすぐ仲良くなれるところです！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
キュレルの化粧水と乳液と保湿クリームをお風呂上がりと洗顔後に塗っています！
― 憧れの有名人はいますか？
timeleszの篠塚大輝さんです！オーディション番組「タイプロ」（「timelesz project -AUDITION-」／Netflix）の際に、目標に向かって人一倍ひたむきに努力されている姿を見てとても力をもらえたし感銘を受けたからです！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
現役時に東大に不合格になったことです。合格発表の瞬間、頭が真っ白になり、何も考えられないほど落ち込みました。ですが、「来年こそは絶対に合格してみせる」という強い思いに変えて、悔しさを原動力に1年間努力を続けました。この経験を通して学んだのは、「諦めずに挑戦し続けることの大切さ」と、「努力の過程でこそ得られるかけがえのない学びがある」ということです。浪人の1年間で、勉強面だけでなく、自分自身と向き合う時間を通して、今の自分を形づくる多くのことを学びました。苦しくて辛い時こそ、その気持ちをバネに変えて一歩踏み出すことで、きっと未来は開けていきます。どんな状況でも、諦めずに前を向いてみてください。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
明確に〇〇になりたいというものはありませんが、常に挑戦し続けられる人になりたいです。また、関わってくださる方に明るい気持ちになっていただけるような人になりたいです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、長瀬史聖さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
「努力をし続けること」と「迷ったらまず挑戦すること」だと思います。先ほどもお伝えしましたが、努力を重ねることで、必ず道は開けます。いつその瞬間が訪れるかはわかりませんが、その時を信じて、粘り強く打ち込み続けましょう。努力を積み重ねた先に立つあなたは、きっと怖いものなしです。また、迷った時こそ挑戦してみてください。あの時やっておけばよかった、と後悔するくらいなら、まず一歩を踏み出してみましょう。挑戦の結果が思うようにいかなくても、その経験は必ずあなたの糧になります。実際に、私自身もミスコンへの挑戦を決める時は大いに迷いました。しかし今は、あの時勇気を出して挑戦して本当に良かったと感じています。多くの素敵な方々と出会い、かけがえのない経験を得ることができました。夢を叶える第一歩は、「やってみること」。ぜひ、怖がらずに挑戦を楽しんでください。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月14日（月）12：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/tokyo2025
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人
◆長瀬史聖（ながせ・ふみさと）さんプロフィール
学部／学年：経済学部／3年
出身地：兵庫県
誕生日：7月13日
趣味：テニス、野球観戦、カラオケ
特技：テニス、カラオケ
好きな食べ物：ラーメン（特に豚骨）
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：筋トレ
◆「ミスター東大コンテスト2025」No.2長瀬史聖さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
受験生の頃にミスコンを応援しており、挑戦を続けるファイナリストの姿に励まされました。今度は自分が活動を通して、応援してくださる方々に前向きな気持ちを届けたいと思い、出場を決意しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
やると決めた事に対しては全力で頑張るところです！そして、初対面の人ともすぐ仲良くなれるところです！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
キュレルの化粧水と乳液と保湿クリームをお風呂上がりと洗顔後に塗っています！
― 憧れの有名人はいますか？
timeleszの篠塚大輝さんです！オーディション番組「タイプロ」（「timelesz project -AUDITION-」／Netflix）の際に、目標に向かって人一倍ひたむきに努力されている姿を見てとても力をもらえたし感銘を受けたからです！
◆長瀬史聖さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
現役時に東大に不合格になったことです。合格発表の瞬間、頭が真っ白になり、何も考えられないほど落ち込みました。ですが、「来年こそは絶対に合格してみせる」という強い思いに変えて、悔しさを原動力に1年間努力を続けました。この経験を通して学んだのは、「諦めずに挑戦し続けることの大切さ」と、「努力の過程でこそ得られるかけがえのない学びがある」ということです。浪人の1年間で、勉強面だけでなく、自分自身と向き合う時間を通して、今の自分を形づくる多くのことを学びました。苦しくて辛い時こそ、その気持ちをバネに変えて一歩踏み出すことで、きっと未来は開けていきます。どんな状況でも、諦めずに前を向いてみてください。
◆長瀬史聖さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
明確に〇〇になりたいというものはありませんが、常に挑戦し続けられる人になりたいです。また、関わってくださる方に明るい気持ちになっていただけるような人になりたいです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、長瀬史聖さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
「努力をし続けること」と「迷ったらまず挑戦すること」だと思います。先ほどもお伝えしましたが、努力を重ねることで、必ず道は開けます。いつその瞬間が訪れるかはわかりませんが、その時を信じて、粘り強く打ち込み続けましょう。努力を積み重ねた先に立つあなたは、きっと怖いものなしです。また、迷った時こそ挑戦してみてください。あの時やっておけばよかった、と後悔するくらいなら、まず一歩を踏み出してみましょう。挑戦の結果が思うようにいかなくても、その経験は必ずあなたの糧になります。実際に、私自身もミスコンへの挑戦を決める時は大いに迷いました。しかし今は、あの時勇気を出して挑戦して本当に良かったと感じています。多くの素敵な方々と出会い、かけがえのない経験を得ることができました。夢を叶える第一歩は、「やってみること」。ぜひ、怖がらずに挑戦を楽しんでください。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
◆「東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025」開催概要
・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月14日（月）12：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/tokyo2025
【Not Sponsored 記事】