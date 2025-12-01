ゆきぽよ「PRじゃないよ」リピ使いするおすすめ熱弁マスカラ

ゆきぽよこと木村有希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『質問コーナー 美容のお悩み相談Part2 【ゆきぽよTV！】』を投稿。様々な美容の質問に答える中で、愛用品も教えてくれました！

【関連記事】ゆきぽよ「これ以外使えない」220円で買えるベタ褒めメイクアイテム

■マスカラ

動画内で登場したのはこちら！

ETUDE/カールフィックスマスカラ 税込1,650円（公式サイトより）

まつ毛をカールし、束感のまつ毛が簡単に作れるというマスカラ！

木村さんは「マスカラ選びで悩む」という視聴者からの質問に「一択！」と答えながらこちらを紹介。

その使い心地について「ほんとにやばい」「クレンジングオイルで落ちるのに、マジで滲まないし、1本1本綺麗にセパレートしてくれるし」「すごい伸びるし、持ちいいの」と熱弁。そのおすすめ具合には、木村さんも「PRじゃないよ」と自身の意見であることを強要。続けて「これ本当に良いの何本目かわからない」「これすごいおすすめです」と何度もリピート使いしている信頼アイテムだと語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な美容系の質問に回答！ぜひチェックしてみてくださいね。