渡邊渚が思う今年の流行語は？「耳にする機会が多かった」
【モデルプレス＝2025/12/01】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、今年の流行語について語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃44が12月1日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
今回は「モデルプレス流行語大賞2025」に選ばれた30ワードを見ながらトーク。この中から真の大賞としてグランプリが発表されるが、渡邊の予想は『イイじゃん』。「耳にする機会が多かったし、最近はM!LKさんの『好きすぎて滅！』もめっちゃ聞いてます。元気になれる」と明かした。
ほかにも「『◯◯でしぬぅ！！』は使う」と告白。「家族に『仕事が忙しすぎてしぬぅ！！』とか使ってます（笑）」と笑顔を見せた。
https://twitter.com/modelpress/status/1993605925379412412
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組にはの金本相太氏、脇田大揮氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡邊渚の流行語予想
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
