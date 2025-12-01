「ミスターSFC2025」ファイナリスト、畑響人さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスターSFC2025」エントリーNo.3畑響人（はた・ひびと）さんのインタビュー。
学部／学年：商学部／4年
出身地：東京都
誕生日：5月28日
趣味：サウナ・野球観戦・散歩
特技：ラテアート、ロングティー
好きな食べ物：ラーメン、油そば、お寿司
好きな言葉（座右の銘）：noblesse oblige
最近ハマっていること：生ドーナツ屋さん巡り
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
学生生活の最後に何かを成し遂げたかったから。様々な人と関わる機会を増やして、学びや自分の強みを見つけたいと思ったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
何事もプラスに捉えて前向きに考え続けるポジティブ思考と、スポーツ経験で培った泥臭く勝利を目指すひたむきさ。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
常に笑顔でいること。そして水をたくさん飲む。
― 憧れの有名人はいますか？
新井貴浩さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
スポーツ経験の中での挫折。結果が出なかったり、思い描いた理想像とかけ離れた現状に幾度も打ちのめされてきた。少しでもプラスの方向を目指してがむしゃらに挑戦し続ける、そして周囲とコミュニケーションを取りながら心の支えを作って乗り越えることができた。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
事業経営。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、畑さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
常に行動し続けること。そしてその過程を振り返りながら、課題を洗い出して次の戦略を立てていくこと。
・コンテスト名：ミスミスターSFCコンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミスミスターSFCコンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票終了日：2025年12月13日9時00分
・本番日：2025年12月13日（予定）
