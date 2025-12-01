10月より放送中の火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」。原作は谷口菜津子による同名漫画で、夏帆と竹内涼真がW主演を務めている。

都心で働くビジネスマンの海老原勝男(竹内)は、学生時代から付き合っている恋人・山岸鮎美(夏帆)と同棲中。順調な交際で結婚も間近...と思いきや、ある日、勝男が入念に準備した"完璧"なプロポーズを、鮎美から断られてしまう。その上、「勝男さんにはわからないだろうし、わかってほしいとももう思わないかな」とまで言われて、困惑する勝男。実は勝男は、古い価値観を持ついわゆる"亭主関白男"。「女の幸せは、家で料理を作って愛する人の帰りを待つこと」だと真剣に思い込み、鮎美が作ってくれる料理に対しても、感謝もそこそこに"アドバイス"だと言って「おかずが茶色すぎるかな」「お味噌汁の具が季節外れ」と口を挟む始末。しかしそんな自覚もないままに鮎美に振られた勝男は、落ち込みながらも友人に誘われた合コンに顔を出してみるが、何やら女性陣は自分の発言に引き気味...。会社の後輩の白崎ルイ(前原瑞樹)と南川あみな(杏花)に相談し、鮎美の手料理の中でも一番の好物だった筑前煮を自分で作ってみることにする...。

本作で竹内が演じている勝男は、古い価値観を鮎美や後輩たちにも押し付けていた亭主関白男。とは言っても、どうしたって憎めないところが魅力だ。鮎美との別れをきっかけに自身の悪いところに気付いて成長していく姿は、素直で健気で、愛おしさすら感じられる。そんなところが推せるのだ。筑前煮を作り、めんつゆの作り方を学び、ついには鶏がらスープまで自作するように。料理の腕をめきめきと上げていき、それに伴うように、後輩の趣味に理解を示したり、兄の鷹広(塚本高史)と虎吉(深水元基)にもさまざまな事情があることに気付いたり...反省と成長を繰り返して、変わっていく姿を見せている。

一方の鮎美も、変わりたい気持ちは勝男と同じ。鮎美が嫌になったのは、亭主関白な勝男のことだけではない。小さな頃から幸せな結婚をすることだけを夢見て、異性にモテるための研究を重ねてきた鮎美。恋人のために手の込んだ料理を作り、いつでも完璧な"恋人ファースト"の彼女を演じ、それでいいはずだった...しかし、いつしか自分を見失ってしまっていたことに気付いてしまったのだ。"自分らしいって何だろう"と、美容師の吉井渚(ラランド・サーヤ)や、勝男の次に付き合ったミナト(青木柚)との関わりの中で必死に模索している。

■縮まる2人の距離が気になる...！登場人物みんなが少しずつ変わっていく姿も温かい

別れた後も、近所に住んでいるがゆえに、度々ばったりと出会ってしまう2人。勝男はピンク髪にイメチェンした鮎美に驚き、鮎美もまた、"あの"勝男が料理をしていることに驚く。とり天の作り方を教えたり、勝男お手製の小籠包を2人で食べたりと、最近の2人は付き合っている時より距離が縮まっているのでは...！と、視聴者をドキドキワクワクさせる。

11月25日に放送された第8話では、勝男のもとに母・陽子(池津祥子)が訪ねてきた。家事を何でもやってくれる陽子に、有難くもペースを乱されている気持ちになってしまう勝男。そんな中、勝男が亭主関白な古い価値観を持ったきっかけとも言える、父・勝(菅原大吉)までやってくる事態に。陽子は自分の料理に感謝もせずに批評ばかり、当たり前のように自分に家事と用事を言いつける勝に嫌気がさしていたわけだが、何かを察した勝は、何だかいつもと違う様子。素直に謝りこそできないものの、陽子にほんの少しだけ、歩み寄ったようにも見える。

12月2日(火)に放送の第9話では、渚の夫・太平(楽駆)のバーでメキシカンフェスが開催される。渾身の"メキシカン風春巻き"を来場者に振る舞う鮎美を眩しく見ていた勝男は、友人・椿(中条あやみ)の後押しもあり、鮎美に自分の思いを打ち明けようとするが...。そして鮎美も、付き合っていた頃とは明らかに変わった勝男の姿に、勝男との関係についてぼんやりと考え始める...。そんな中、鮎美はフェスの春巻きを食べた有名フードプロデューサーから「一緒に店を出そう」と誘いを受け、一方の勝男も職場で新規案件のプロジェクトリーダーに任命されるなど、新しい局面を迎える。

鮎美や勝男だけではなく、登場人物みんなが少しずつ変わっていく姿が、じんわりと心に響く本作。物語は第9話と終盤に差し掛かり、鮎美と勝男の恋の行方からますます目が離せない。お互いにどこか不器用で、でも愚直に変わろうともがいている姿がひたむきで...どんな結末を迎えようとも応援したくなるような真っすぐな2人の物語を、最終話まで見届けたい。

文＝HOMINIS編集部

